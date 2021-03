Ludwigshafen. Mit einer Schusswaffe hat ein Unbekannter erneut den Netto-Markt in der Ludwigstraße überfallen. Nach Polizeiangaben erbeutete er rund 1000 Euro. Der Räuber wartete, bis keine Kunden mehr im Laden waren, und bedrohte am Montag kurz nach 21 Uhr die 25-jährige Kassiererin mit einer Waffe. Es gelang ihm, die Kassen zu öffnen und Geld zu entnehmen. Danach flüchtete er zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Kassiererin erlitt einen Schock und wurde dem Rettungsdienst übergeben. Der Räuber ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und trug eine weiße OP-Maske. Auffällig sind laut Polizei der dunkle Schnauzbart und die buschigen Augenbrauen des Mannes.

Bereits vor einem Monat wurde der Discounter in der Ludwigstraße überfallen. Dabei ging der Räuber auf ähnliche Weise vor und bedrohte einen Kassierer mit einer Waffe gegen 21 Uhr. Die Polizei schließt einen Zusammenhang der Taten nicht aus. Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. 0621/963 2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. ott