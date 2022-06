Mann wird in Ludwigshafen nach Erfolg an Spielautomat bestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Zwei Unbekannte haben einem 54-Jährigen unmittelbar nach einem Gewinn an einem Spielautomaten auf dem Heimweg in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße die Geldbörse gestohlen. Bei dem Vorfall am Sonntag gegen 22.15 Uhr verlor das Opfer etwa 600 Euro Bargeld und seine persönlichen Dokumente, heißt es von der Polizei am Montag in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einer der Täter sprach den Mann an, während sich der zweite Täter näherte und die Geldbörse stahl. Zwar bemerkte der 54-Jährige den Diebstahl sofort, konnte die flüchtenden Täter aber nicht mehr einholen. Beide Unbekannten beschreibt er als männlich, etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und mit schwarzen, kurzen Haaren. Ob die Täter ihn wegen seines Gewinns am Spielautomaten gezielt ins Visier genommen haben, ist unklar. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 0621/963-22 22 zu melden.