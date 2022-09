Mann wird in Ludwigshafen mit Messer bedroht

Ludwigshafen. Ein 21-Jähriger ist am Sonntag gegen 6:30 im Bereich des Jacob-von-Lavale-Platzes in Ludwigshafen von einem unbekannten Mann mit einem Messer bedroht worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der junge Mann aufgefordert, seine Umhängetasche auszuhändigen. Anschließend flüchtete der Täter mit der Tasche, in der sich persönliche Dokumente und Bezahlkarten befanden.

Der Unbekannte wird als ungefähr 1,80 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er trug eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Jacke mit Kapuze. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0621/ 9632773.