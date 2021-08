Mann wird bei Unfall in Ludwigshafen schwer verletzt - Verursacher flieht

Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen ist am Samstagabend ein Mannheimer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei, befuhr der 39-Jährige mit seinem Kleinkraftrad die Rheinuferstraße, als ein Autofahrer hinter ihm sehr dicht auffuhr und mehrmals hupte. Der erschrockene Kleinkraftrad-Fahrer kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw-Fahrer flüchtete auf die B44 in Fahrtrichtung A 650. Der Verletzte kam mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.