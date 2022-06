Mann von Gruppe Jugendlicher angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen. Von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen worden ist ein 33-jähriger Mann am späten Montagabend in Ludwigshafen. Nach Angaben der Polizei seien die rund neun Personen gegen 22.30 Uhr in der Kalmitstraße unvermittelt auf ihn zugekommen, hätten sein Handy zu Boden geworfen, die Reifen seines Fahrrades zerstochen, ihn mit einem Messer bedroht und an der Hand leicht verletzt. Anschließend sei die Gruppe in Richtung Kropsburgstraße bzw. Flurstraße geflohen.

Der 33-Jährige schätzt das Alter der Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren, eine Person hatte eine sehr kräftige Figur und trug ein rot-weißes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 062179632122 oder über Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden