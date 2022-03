Mann von drei Tätern in Ludwigshafen ausgeraubt

Ludwigshafen. Ein Mann ist in Ludwigshafen am Donnerstagmittag ausgeraubt worden. Drei bislang unbekannte Männer haben den Mann laut Angaben der Polizei an der Ecke der Marienstraße zur Prinzregentstraße gegen 15.00 Uhr überfallen. Der 37-Jährige übergab den Unbekannten sein Mobiltelefon und mehrere tausend Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Noch bevor die Beamten eintrafen, flüchteten die Männer mit einem blauen Kleinwagen mit französischem Kennzeichen. Einer der Täter sei etwa zwischen 25 und 35 Jahre alt und circa 1,75 m groß gewesen. Er habe eine normale Statur und einen Bart, so die Angaben der Polizei. Zeugen werden um Hinweise unter folgender Rufnummer 0621/963-2773 gebeten.