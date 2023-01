Mann verletzt Polizistin in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein 27-Jähriger Mann ist am Samstag bei einer Polizeikontrolle in Ludwigshafen handgreiflich geworden. Wie die Polizei mitteilt, provozierte der Mannheimer zunächst in der Nacht eine Gruppe am Berliner Platz. Als eine Polizeistreife ihn daraufhin kontrollieren wollte, flüchtete er. Die Beamten schafften es jedoch, ihn festzuhalten und seine Identität festzustellen. Dabei leistete der Mann mehrmals Widerstand und verletzte eine Polizistin am Daumen.

Der 27-Jährige verbrachte die restliche Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei. Ihn erwartet eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.