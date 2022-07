Mit gleich drei verschiedenen Betrugsmaschen haben Unbekannte in Ludwigshafen versucht, Personen Geld zu stehlen. Während die Opfer in einigen Fällen misstrauisch wurden, verlor ein 79-Jähriger 173 000 Euro an Kriminelle, teilte die Polizei mit. Demnach fiel der Senior aus Ludwigshafen auf einen falschen Bitcoin-Broker herein. Im Internet war er einem vermeintlichen Hinweis zu einer

...