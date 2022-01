Mann stürzt mit E-Scooter ins Schaufenster – Polizei sucht nach Zeugen

Ludwigshafen. Ein Mann ist am frühen Freitagmorgen, gegen 4.30 Uhr, mit seinem E-Scooter in Ludwigshafen verunfallt, indem er in ein Schaufenster stürzte. Wie die Polizei mitteilte, zerbrach anschließend die Fensterscheibe des Geschäftes in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Zwei betrunkene Männer im Alter von 21 und 23 Jahren sollen im Verdacht stehen, den E-Scooter gefahren zu haben. Bezüglich der Fahrer- und eventuellen Mitfahrereigenschaft würden beide Beschuldige sich gegenseitig belasten. Es stellte sich außerdem heraus, dass das Versicherungskennzeichen des E-Scooters abgelaufen war. Einer der Männer verletzte sich an den Glassplittern der Scheibe und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung der Fahrer- und Mitfahrereigenschaft nimmt die Polizei Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0621/963-2122 entgegen.