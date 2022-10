Mann stürzt bei Ludwigshafen in den Rhein und stirbt

Ludwigshafen. Ein Mann ist am Donnerstag in Ludwigshafen in den Rhein gestürzt und daraufhin im Krankenhaus verstorben. Wie die Polizei mitteilt, meldete jemand gegen 17 Uhr, dass im Rhein im Bereich der Max-Pechstein-Straße eine Person treiben würde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zuvor hatten Zeugen laut Polizei beobachtet, wie der Mann, ohne fremde Einwirkung, an der Uferböschung gestürzt und dann in den Rhein gerollt war. Die Feuerwehr Ludwigshafen barg den 54-Jährigen aus dem Rhein.

Er verstarb, trotz sofort eingeleiteter Reanimation, später im Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.