Mann streift Außenspiegel des Gegenverkehrs und begeht Unfallflucht

Ludwigshafen. Ein 40-jähriger Autofahrer hat am Samstagnachmittag im Gegenverkehr auf dem Hohen Weg in Ludwigshafen den Außenspiegel eines anderen Fahrzeuges gestreift. Wie die Polizei mitteilte, zog der Fahrer aus bisher ungeklärten Gründen in die Fahrspur eines 58-Jährigen. Anschließend beging er Unfallflucht und fuhr in Richtung Hauptstraße davon. Ein Zeuge des Unfalls, der mit seinem Fahrzeug vor dem 40-Jährigen fuhr, beobachtete im Rückspiegel den Zusammenstoß. Er folgte dem Unfallverursacher bis zur Einmündung der Lagerhausstraße in den Kaiserwörthdamm, verlor ihn dort jedoch aus den Augen. Die Polizei konnte den flüchtigen Fahrer ermitteln. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 750 Euro.

