Mann stirbt bei Brand

Ein 70 Jahre alter Mann ist bei einem Brand im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim ums Leben gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurden die Einsatzkräfte am Montagabend gegen 18.20 Uhr zu dem Einfamilienhaus in der Friedenstraße gerufen. Der Bewohner wurde leblos im Haus gefunden und verstarb noch am Einsatzort.

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, wird das Haus an diesem Mittwoch von einem Gutachter überprüft, um die Ursache des Brandes zu ermitteln. Eine Obduktion der Leiche zur Klärung der Todesursache sei durch die Polizei angeregt worden, müsse aber durch die Staatsanwaltschaft noch angeordnet werden. Nach Angaben des Sprechers ist der entstandene Sachschaden verhältnismäßig gering und werde auf 20 000 Euro geschätzt. Es habe lediglich im Wohnzimmer gebrannt.

Später am Montagabend brach dann in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Oberstraße ein weiteres Feuer aus. Auch hier ist die Ursache noch unklar. Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Der Schaden wird auf rund 40 000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 entgegen. jei