Mann sitzt dank Zweitschlüssel berauscht am Steuer

Ludwigshafen. Zwei Polizisten ist am vergangenen Samstagabend in Ludwigshafen in der Betty-Impertro-Straße ein Mann aufgefallen, als er mit seinem Auto an den Beamten vorbeifuhr. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrzeugschlüssel des Mannes bereits vor sieben Tagen sichergestellt worden, da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit seinem Pkw gefahren war – ein Zweitschlüssel hat es möglich gemacht. Nun unterzogen die Streifenbeamten ihn erneut einer Verkehrskontrolle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei stellten die Schutzmänner fest, dass der Fahrer wieder Anzeichen eines Drogenkonsums zeigte. Diesen wiesen sie mit einem Schnelltest nach. Auf dem Polizeirevier entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Sein Führerschein und sein Zweitschlüssel wurden erstmal einbehalten. Der Autofahrer muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen und wird in der nächsten Zeit so schnell nicht mehr mit einem motorisierten Fahrzeug fahren dürfen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2