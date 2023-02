Mann setzt Auto in Ludwigshafen in Brand

Ludwigshafen. Ein Mann hat am Samstag ein geparktes Auto in Ludwigshafen in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, brannte gegen 6.30 Uhr ein in der Lichtenbergerstraße geparktes Auto. Das Feuer beschädigte ein daneben parkendes Auto. Dabei entstand ein Schaden von etwa 14 000 Euro.

Die Polizei ermittelte einen 44-Jähriger als Tatverdächtigen. Nach ersten Ermittlungen könnten Familienstreitigkeiten das Motiv der Tat sein. Der 44-Jährige befand sich sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und wurde daher in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Ob der Mann auch mit anderen Autobränden in Ludwigshafen in der Vergangenheit in Zusammenhang steht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2773 zu melden.