Mann schlägt in Ludwigshafen mit Fahrrad auf Fußgänger ein - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein Fahrradfahrer hat am Montagmorgen in Ludwigshafen mit seinem Rad auf einen 54-jährigen Fußgänger eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, war dieser gegen 11 Uhr mit seinem Hund in der Saarlandstraße unterwegs. Der Streit zwischen beiden Männern entstand, da der Radfahrer den Fußgänger im Vorbeifahren touchierte.

Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und hielt den Fahrradfahrer davon ab, mit einem Metall-Fahrradschloss auf den 54-Jährigen einzuschlagen. Dieser wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Der Fahrradfahrer flüchtete anschließend unerkannt. Die Polizei sucht nun sowohl nach dem Fahrradfahrer als auch nach der unbekannten Zeugin. Hinweise an die Beamten unter der Telefonnummer 0621/9632122.