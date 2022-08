Mann schlägt Ehefrau

Ludwigshafen. Wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung musste die Polizei am Sonntag in die Prinzregentenstraße ausrücken. Dort sind in einer Bar am späten Abend gegen 23.15 Uhr zwei Männer in Streit geraten, teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Ein 47-Jähriger hatte einen 56-Jährigen zunächst nach Geld für den Spielautomaten gefragt. Dieser ging nicht auf die Forderung ein, weshalb der 47-Jährige erneut nachfragte. Der 56-Jährige reagierte aggressiv und schlug dem anderen ins Gesicht. Als sich die Ehefrau des Angreifers in den Konflikt einmischte, schlug der Mann auch auf seine Frau ein. Sowohl der 47-Jährige als auch die Frau wurden leicht verletzt.

Die Polizei erließ eine Gewaltschutzverfügung, die unter anderem ein Kontaktverbot beinhaltet. Außerdem informierten die Beamten die Frau über Hilfsangebote bei häuslicher Gewalt. vs