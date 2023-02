Mann schießt in Ludwigshafen mit Pistole in Treppenhaus

Ludwigshafen. Ein Mann ist in der Nacht auf Donnerstag in einem Treppenhaus in Ludwigshafen mit einer Waffe auffällig geworden. Wie die Polizei mitteilt, gab der 28-Jährige mit einer Pistole gegen 1 Uhr in der Luitpoldstraße im Treppenhaus eines Wohnhauses Schüsse ab.

Die Polizei traf den Mann kurz darauf in seiner Wohnung an. Er erklärte, dass es sich um eine Schreckschusspistole handelt. Die Beamten fanden die Waffe bei der Durchsuchung seines Zimmers und stellten sie sicher. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen. Verletzte gab es nicht.