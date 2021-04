Ludwigshafen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Mittwochvormittag in Ludwigshafen sind drei Waffen sichergestellt worden, darunter ein Luftgewehr. Nach Angaben der Polizei wurde zuvor den Beamten gemeldet, dass ein 60-Jähriger aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Herzogstraße schießen würde. Für eine Gefährdung von Anwohnern oder Passanten gibt es laut Polizei keine Hinweise.

