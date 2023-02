Mann randaliert in Ludwigshafener Tankstelle und greift Polizisten an

Ludwigshafen. Die Polizei ist am Montag wegen einem 43-jährigen Mann ausgerückt, der auf einem Tankstellengelände randaliert und damit den Betrieb beeinträchtigt hat. Nach Angaben der Polizei erhielt der Mann nach einer Personenkontrolle einen Platzverweis. Jedoch weigerte der Mann sich von der Tankstelle in der Ludwigshafener Heinigstraße zu entfernen und begann die Beamten zu beleidigen. Darüber hinaus forderte er die Polizisten zu einem Kampf heraus. Diese fesselten den 43-Jährigen schließlich und brachten ihn zu einer Polizeidienstelle, wo er die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbrachte. Während dieser Zeit spuckte er einem Polizeibeamten ins Gesicht. Er soll vermutlich unter Drogeneinfluss gestanden haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1