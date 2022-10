Ludwigshafen. Ein 41-jähriger Patient hat am Sonntagabend in Ludwigshafen gegen 19 Uhr in einem Krankenwagen randaliert. Der Mann hatte selbständig den Rettungsdienst gerufen, wurde dann aber immer aggressiver, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann trat im Rettungswagen um sich und beschädigte die Hecktür. Auch bei Eintreffen der Polizei konnte der Patient nicht beruhigt werden und musste gefesselt werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es ist ein Schaden um die 8.000 Euro entstanden.