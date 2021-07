Mann nackt im Gebüsch

Ludwigshafen. Ein Exhibitionist hat im Ebereschenweg in Ludwigshafen eine Seniorin belästigt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 91 Jahre alte Frau am Sonntag gegen 10 Uhr zu Fuß in diesem Bereich spazieren. Plötzlich habe ein unbekannter Mann aus einem Gebüsch „Hallo! Entschuldigung!“ gerufen. Als die Seniorin in das Gebüsch schaute, stand der Mann mit heruntergelassener Hose da und hielt sein entblößtes Geschlechtsteil in der Hand. Dabei habe er die 91-Jähriger angestarrt.

Der Unbekannte soll etwa 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß und relativ dick sein. Er trug eine orangefarbene Jacke und eine Jeans. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Exhibitionisten machen können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden. jei