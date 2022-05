Ludwigshafen. Ein Autofahrer ist am Dienstagabend in Ludwigshafen mit über vier Promille Alkohol im Blut von der Polizei kontrolliert worden. Der 37-Jährige habe sich zunächst geweigert, seinen Wagen zu verlassen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 4,25 Promille ergeben. Zuvor war der Mann aufgefallen, weil er auf einer Bundesstraße Schlangenlinien und mehrfach gegen die Leitplanke fuhr. Zeugen alarmierten die Polizei.

