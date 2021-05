Mann landet wegen Tritten nach Dackel im Gefängnis

Ludwigshafen. Wegen Tritten nach einem Dackel einer 63 Jahre alten Besitzerin ist ein 52-jähriger Mann in Ludwigshafen im Gefängnis gelandet. Die Polizeibeamten hatten am bei dem Vorfall in Edigheim am Freitagabend festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, teilte die Polizei am Samstag mit. Das sei dem Mann nach Aussagen eines Behördensprechers nicht bewusst gewesen. Der Man wurde schließlich in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ob sich der Vierbeiner der Rasse Zwergdackel bei dem Angriff des Mannes verletzte, war nicht bekannt.