Mann in Ludwigshafener Kleingartenanlage niedergeschlagen und ausgeraubt

Ludwigshafen. Ein Mann ist in der Nacht auf Mittwoch, gegen 3 Uhr, in der Kleingartenanlage "Zur Werre" in Ludwigshafen von zwei Unbekannten geschlagen, getreten und bestohlen worden. Die Täter flüchteten und nahmen den Rucksack, sowie eine weitere Tasche des 39-Jährigen mit. Hierin hatten sich zwei Drohnen, zwei Mobiltelefone, ein Notebook, Wertgutscheine, Festplatten, mehrere Powerbanks und die Geldbörse mit Bargeld, sowie weitere Wertgegenstände befunden.

Der 39-Jährige wurde nach Angaben der Polizei bei dem Angriff leicht verletzt, der finanzielle Schaden steht noch nicht genau fest, beläuft sich aber vermutlich auf mehrere tausend Euro. Zeugen des Überfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632773 zu melden.