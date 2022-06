Mann in Ludwigshafen von vier Unbekannten angegriffen - Fall von Selbstjustiz?

Ludwigshafen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines möglichen Falls von Selbstjustiz in Ludwigshafen aufgenommen. Am Montag gegen 19.30 wurden Beamte wegen einer Schlägerei in die Schlesier Straße gerufen, heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag. Ein 26-Jähriger war von vier unbekannten Männern angegriffen und verprügelt worden. Grund dafür ist offenbar, dass Anwohnerinnen und Anwohner den Geschädigten verdächtigt hatten, für exhibitionistische Handlungen in der Ernst-Reuter-Siedlung verantwortlich zu sein, so die Beamten. Aus diesem Grund sei ein Bild des Opfers über Social-Media-Kanäle verbreitet worden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Selbstjustiz strafbar ist. Bereits das Teilen von mutmaßlich Tatverdächtigen im Internet könne bestraft werden. Hinweise sollen stattdessen an die Polizei weitergegeben werden.

Teil der Ermittlungen sei nun, ob es sich tatsächlich um einen Fall von Selbstjustiz handelt und ob das Teilen der Bilder in diesen Fällen strafbar ist. Auch ob das Opfer mit den exhibitionistischen Handlungen zu tun hat, wird ermittelt.