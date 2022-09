Mann in Ludwigshafen umgestoßen und ausgeraubt

Ludwigshafen. Ein 41-jähriger Mann ist am Dienstagmorgen in Ludwigshafen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 7.10 Uhr zu Fuß in der Ludwigstraße unterwegs, als er in Höhe eines Supermarkts von hinten umgestoßen wurde. Der unbekannte Täter entwendete die Einkaufstüte des 41-Jährigen mit Leergut sowie 300 Euro Bargeld und flüchtete anschließend in Richtung Rhein.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 1,80 Meter groß, trug eine graue Kapuzenjacke, eine gelbe Jogginghose und schwarze Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2773 zu melden.

