Ludwigshafen. Ein 45 Jahre alter Mann ist in Ludwigshafen am Mittwochabend kurz vor Mitternacht mit einem Messer verletzt worden. Er meldete, dass sich mehrere Personen vor seiner Wohnung in der Kaiser-Wilhelm-Straße befänden, die ihn bedrohten, teilte die Polizei mit. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 45-Jährigen und einem 36-Jährigen gekommen war. Ursache könnten laut Polizei Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein.

