Mann in Ludwigshafen aus Auto mit Gaspistole beschossen

Ludwigshafen. Ein Mann ist am Samstag in Ludwigshafen in der Kanalstraße gegen 16.30 Uhr aus einem schwarzen 3er BMW Cabrio mit einer Gaspistole beschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Streit des Mannes mit den drei Insassen des Autos an der Kreuzung Frankenthaler Straße/Bürgermeister-Grünzweig-Straße vorangegangen. Grund dafür war ein Vorfall im fließenden Verkehr. Der Rettungsdienst behandelte die Augenreizungen des Mannes. Nach Angaben der Polizei wurden die Männer mit südländischem Phänotyp und als etwa 30 Jahre alt beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/9632222 zu melden.

