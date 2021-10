Mann führt Polizei versehentlich zu Marihuana-Versteck

Ludwigshafen. Ein Mann hat sich in Ludwigshafen selbst überführt, in dem er Polizisten zu seinem Marihuana-Versteck geführt hat. Zuvor nahmen Polizisten am Samstagnachmittag eine Anzeige wegen Beziehungsstreitigkeiten auf und sprachen einen Platzverweis gegen den 25-Jährigen aus. Daraufhin bat er die Beamten, noch "etwas" aus dem Keller zu holen. Gemeinsam gingen sie in den Keller und der Mann nahm zwei Wäschekörbe an sich. Diese rochen jedoch stark nach Cannabis, wie die Polizei mitteilte. Wie sich herausstellte hatte der junge Mann mehrere Beutel mit insgesamt etwa 78 Gramm Marihuana in den Wäschekörben versteckt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1