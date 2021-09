Mann forderte Kinder zu Sex auf

Ludwigshafen. Ein unbekannter Mann soll am Sonntag gegen 14.15 Uhr drei Teenager in der Frankenthaler Straße in Höhe des Penny-Marktes angesprochen haben, um sie zu sexuellen Handlungen zu bewegen. Nach Mitteilung der Polizei habe er zehn Euro geboten, um sie auf einen Spielplatz zu locken. Die 13-, 14- und 15-Jährigen lehnten ab. Als der Mann seinen Unterleib entblößt und an sich herum gespielt haben soll, hätten ihn die Jugendlichen aufgefordert, die Hose hochzuziehen. Dann sei er davon gelaufen. Die Polizei sucht nun Hinweise auf den Mann, der etwa 28 Jahre alt sein soll und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er habe braunes kurzes Haar, einen Drei-Tage-Bart, dünne Statur. Zudem habe er ein weißes T-Shirt und kurze dunkle Hosen getragen. Wer hat Beobachtungen gemacht? sal

