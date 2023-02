Mann findet Dieb seiner Kopfhörer in Ludwigshafen mithilfe einer App

Ludwigshafen. Ein Mann aus Ludwigshafen hat am Mittwoch den Dieb seiner Kopfhörer überführt. Wie die Polizei mitteilt, gelang es dem 20-Jährigen mithilfe einer App zur Lokalisierung von Elektrogeräten, den Dieb seiner bereits am Samstag gestohlenen Kopfhörer zu orten.

Gemeinsam mit dem beklauten Mann suchten Polizeibeamte der Polizei Ludwigshafen am Abend den in Echtzeit übermittelten Gerätestandort auf und trafen dort Täter samt Kopfhörer an. Der 16-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.