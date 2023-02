Ludwigshafen. Ein 22-Jähriger ist am Freitag unter Einfluss von Kokain in Ludwigshafen Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Mann den Beamten am Abend durch unsichere Fahrweise in der Lagerhausstraße auf.

Ein Schnelltest zeigte an, dass der Mann zuvor mutmaßlich Kokain konsumiert hat. Daraufhin entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Der 22-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.