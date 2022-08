Ludwigshafen. Ein umweltschädliches Kraftstoffgemisch in die Kanalisation der Bunsenstraße entsorgt hat ein 54-Jähriger am Sonntagabend in Ludwigshafen. Nach Angaben der Polizei beobachteten Anwohner den Mann und alarmierten die Einsatzkräfte. Die hinzugerufene Feuerwehr identifizierte die Flüssigkeit als umweltschädliches Kraftstoffgemisch. Der 54-jährige Umweltsünder erschien im Laufe der Sachverhaltsaufnahme am Ereignisort, im droht nun eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1