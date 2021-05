Mann durch Briefkasten verletzt

Ludwigshafen. Ein Streit zwischen einer Vierergruppe und einem 45-Jährigen ist nach Angaben der Polizei am Donnerstag in Ludwigshafen regelrecht eskaliert. Als „Waffe“ kam dabei auch ein Briefkasten zum Einsatz. Gegen 16.35 Uhr traf der 45-Jährige im Bereich des Goerdelerplatzes auf die Gruppe von Männern. Hierbei ging ein 36-Jähriger aus der Gruppe mit einem Briefkasten auf den 45-Jährigen los und schlug auf ihn ein. Um sich zu wehren zückte der 45-Jährige ein Messer, woraufhin die vier Männer in einem Transporter flüchteten. Der Angegriffene wurde durch den Briefkasten leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621/963-22 22. pol/mgw

