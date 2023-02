Mann droht mit Angriffen

Großer Polizeieinsatz am M ittwochvormittag in der Ludwigshafener Innenstadt: Ein 47-jähriger Mann hatte während eines Telefonats mit einer Mitarbeiterin des Arbeitsamts gedroht, dass er in den nächsten Minuten bei der Behörde vorbeikommen und im Arbeitsamt Menschen angreifen wolle. Die Polizei Ludwigshafen sicherte das Gebäude und suchte sofort mit starken Einsatzkräften im Innenstadtbereich nach dem Mann, doch hatte dabei keinen Erfolg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Lauf der Suchaktion konnte der Wohnsitzlose bislang weder am Arbeitsamt, noch an seinen bekannten Aufenthaltsorten oder sonst im Stadtgebiet angetroffen werden, teilte die Polizei mit.

Die bisher gewonnenen Erkenntnisse ergaben keine Hinweise, dass der 47 Jahre alte Mann seine Drohung tatsächlich auch umsetzen wollte. Die Ermittlungen der Polizei Ludwigshafen dauern allerdings weiterhin an. pol/sko