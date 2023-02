Mann bittet Seniorin um Hilfe beim Fahrkartenkauf in Ludwigshafen und stiehlt 1000 Euro

Ludwigshafen. Ein Mann hat am Freitag die EC-Karte einer Frau an einer Straßenbahnhaltestelle in Ludwigshafen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, bat der Unbekannte die Frau gegen 10.30 Uhr an der Haltestelle Schillerschule in der Rheingönheimer Straße um Hilfe beim Fahrkartenautomaten.

Auf Bitte steckte die 85-Jährige ihre Karte in den Fahrkartenautomaten und gab ihre PIN ein. Der Täter stahl die Karte und buchte 1000 Euro von dem Konto der Seniorin ab. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter die Frau zuvor gezielt ausgewählt hat.

Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter Rufnummer 0621 963-2122 zu melden.