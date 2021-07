Ludwigshafen. Ein 63-jähriger Mann hat am frühen Donnerstagmorgen in Ludwigshafen sechs Autos beschädigt. Wie die Polizei jetzt mitteilt, war der Mann gegen 4.50 Uhr in der Rohrlachstraße dabei beobachtet worden, wie er versuchte, Kennzeichen zu entfernen und Scheinwerfer zu beschädigen. Der Täter wurde kurze Zeit später in der Nähe angetroffen. Der Senior muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

