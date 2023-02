Ludwigshafen. Ein Fahrgast hat am Montag einen Busfahrer in Ludwigshafen beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, machte der Busfahrer gegen 20.30 Uhr eine neben ihm fahrende Polizeistreife in der Carl-Bosch-Straße auf sich aufmerksam. Er erklärte, dass ihn einer der Fahrgäste verbal angegangen habe. Zuvor gab es offenbar ein Missverständnis zu dessen Haltewunsch. Die Polizei begleitete den Fahrgast aus dem Bus, der Busfahrer konnte die Fahrt fortsetzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1