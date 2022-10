Mann belästigt Frau in Ludwigshafen und leistet Widerstand gegen Polizei

Ludwigshafen. Ein Mann hat am Mittwochvormittag in Ludwigshafen zunächst eine Frau belästigt und im Anschluss der Polizei Widerstand geleistet. Wie die Beamten mitteilten, machte die 39-Jährige eine Streife auf den Vorfall aufmerksam. Die Beamten trafen den 53-Jährigen im Bereich einer nahen Haltestelle an. Da er jegliche Angaben zu seinen Personalien verweigerte und die Polizei beleidigte, musste er zunächst gefesselt werden. Der 53-Jährige leistete Widerstand, indem er sich gegen die Fesselung sperrte und herumschlug. Die Beamten setzten Pfefferspray ein.

