Ludwigshafen. Ein Mitarbeiter einer externen Firma ist am Dienstagmittag auf dem Gelände der BASF in Ludwigshafen schwer verletzt worden. Wie die BASF mitteilt, kam es gegen 14 Uhr auf einer Baustelle der BASF Wohnen + Bauen GmbH vor Tor fünf bei Montagearbeiten zu dem Arbeitsunfall. Nach der Erstversorgung durch den BASF-Rettungsdienst wurde der Mann in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang wird untersucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

