Mann begeht Unfallflucht in Mannheim - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Mann hat am frühen Sonntagmorgen nach einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Käfertaler Straße und der Langen Rötterstraße in Mannheim Unfallflucht begangen. Der Mann fuhr vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein, wodurch er mit dem Auto einer 23-Jährigen kollidierte, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Unfall stieg der Mann auf Höhe des dortigen Eiscafés aus seinem Fahrzeug, drehte sich jedoch wieder um, stieg zurück in seinen PKW und flüchtete in Richtung Waldhofstraße. Die 23-Jährige und die gleich alte Beifahrerin wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden liegt bei 8.000 Euro.

Der Flüchtige soll zwischen 40 und 50 Jahren alt sein, ungefähr 1,80 Meter groß sein und eine kräftige Statur haben. Er hat einen Bart, sehr kurze Haare oder eine Glatze. Bei dem Auto soll es sich um einen dunkelfarbigen Opel mit Mannheimer Zulassung gehandelt haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 0621/ 1743310.