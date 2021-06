Mann bedroht Angestellte und raubt Medikamente aus Arztpraxis

Ludwigshafen. Ein 32-Jähriger soll am Freitagmorgen in einer Arztpraxis in Ludwigshafen Medikamente geraubt haben. Nach Angaben der Polizei soll der Mann unter Vorhalt eines Metallgegenstandes eine Angestellte in der Praxis bedroht und anschließend mehrere Medikamente entwendet haben. Bei der Fahndung konnte der 32-Jährige in der Nähe kontrolliert werden. Die entwendeten Medikamente hatte er nicht mehr bei sich. Da unklar war, ob er die Medikamente eingenommen hatte, wurde er zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

