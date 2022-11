Mann aus Ludwigshafen aggressiv gegenüber Polizeikräften

Ludwigshafen. Ein Mann in Ludwigshafen hat sich in der Nacht auf Montag so aggressiv gegenüber Polizeikräften verhalten, dass diese ihn in Gewahrsam nehmen mussten. Wie die Polizei mitteilt, waren zunächst in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen-Oggersheim gegen 0.40 Uhr laute Schreie zu hören. Die alarmierten Polizeikräfte rückten aus und überprüften die Wohnung. Dabei verhielt sich der 23-jährige Familienvater derart aggressiv, dass er gefesselt werden musste. Hiergegen wehrte er sich, bedrohte und beleidigte die eingesetzten Ermittler. Laut Polizei war er auch weiter aggressiv, die Einsatzkräfte nahmen ihn über Nacht in Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

