Mann am Ludwigshafener Rheinufer mit Messer verletzt

Ludwigshafen. Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend am Ludwigshafener Rheinufer einen 20-Jährigen mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, begegnete der junge Mann mit seiner Partnerin und dem gemeinsamen Kind am Rheinufer in Höhe der August-Macke-Straße einem Betrunkenen, der sie anpöbelte.

Es entstand ein Streitgespräch, während dessen der Unbekannte ein Messer zückte und den jungen Mann am Arm verletzte. Nach der Tat flüchtete der Täter. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Der Unbekannte wird als ungefähr 30 Jahre alt beschrieben. Er trug ein weißes Tank-Top, eine schwarze Hose sowie einen schwarzen Rucksack. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0621/9632122.

