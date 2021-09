Malu schwärmt von Olaf und Christian

Ludwigshafen. Während die Umfragewerte für die SPD in vor wenigen Wochen noch ungeahnte Höhen schnellen, kam am späten Donnerstagnachmittag die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer nach Ludwigshafen und legte einen kämpferischen Wahlkampfauftritt für den aus Friesenheim stammenden Direktkandidaten Christian Schreider hin. Ein pragmatischer Mensch und ein schlauer Kerl, das sei der Christian, ließ die Landesmutter die rund 80 Genossen vor dem Kulturzentrum DasHaus wissen. „Ich will ihn unterstützen“, sagte sie.

Sie tat das, indem sie in etwas mehr als 20 Minuten die wesentlichen Themen anriss, mit denen die SPD nicht nur Christian Schreider in den Bundestag bringen, sondern auch Olaf Scholz auf den Kanzlersessel hieven möchte. Zwölf Euro Mindestlohn strebt die SPD für den Fall an, dass sie die Regierung in der kommenden Legislaturperiode stellt. Tarifverträge müssten wieder zur Allegemeinverpflichtung werden, sagte Dreyer, ehe sie ihre prägenden Erlebnisse der vergangenen Wochen skizzierte – die Flut im Ahrtal. Dem von Menschen gemachten Klimawandel müsse Einhalt geboten werden, weswegen die SPD sich für stärkeren Klimaschutz stark machen möchte, um den Enkeln einen lebenswerten Ort Erde hinterlassen zu können. Die sozialdemokratische Seele sprach sie mit dem Rententhema an. Es dürfe nicht sein, dass Arbeitnehmer eines Tages arbeiten müssen, bis sie 70 sind. Applaus.

„Der Olaf“, sagte Dreyer und meinte den Kanzlerkandidaten, der Olaf sei ein Herzenspolitiker. Und: „Der Olaf kann’s“, so Dreyer. Sie machte das am Beispiel der kürzlich beschlossenen Mindeststeuer für multinationale Konzerne wie Amazon fest.

Christian Schreider benannte in seinen Statements, die ihm der Ludwigshafener SPD-Fraktionsschef David Guthier als Moderator entlockte, auch Fehler der Rot-Grünen Regierung unter Kanzler Schröder. Er nannte die Doppelverbeitragung der Betriebsrente. Sein Antrieb sei ein in ihm tief angelegter Drang nach Gerechtigkeit. „Gute Arbeit, ohne Lohndumping auf dem Rücken der Beschäftigten“ – dafür wolle er sich in Berlin einsetzen.

In den Wochen des Wahlkampfs habe er alle 33 Gemeinden des Wahlkreises Ludwigshafen/Frankenthal besucht und dabei einen zunehmenden Rückenwind gespürt. Dabei waren offenbar nicht in allen Haustürbegegnungen politische Fragen entscheidend. Einer älteren Dame habe er geholfen, in ihrem alten Radio den Sender SWR 4 wieder einzustellen. Darauf habe sie ihm ihre Stimme versprochen. . .