Malteser: Zentrum in Süd bietet Tests nun auch am Samstag an

Ludwigshafen. Aufgrund des hohen Testbedarfs in der Stadt erweitern die Malteser ihre Öffnungszeiten im Schnelltestzentrum in Ludwigshafen Süd (Karl-Krämer-Straße 6) und bieten nun auch samstags zwischen 13 und 15 Uhr kostenfreie Antigen-Schnelltests mit Bestätigung an.

„Wer am Wochenende ins Restaurant gehen möchte oder mit einem sicheren Gefühl die Familie besuchen, kann gerne bei uns vorbeikommen“, sagt Winfried Ziemer, Leiter des Malteser Schnelltest-Teams, und hat noch einen Tipp für den Besuch: „Die Verwendung des Schnelltestprofils der Corona-Warn-App beschleunigt die Registrierung in unserem Testzentrum deutlich.“ Die Gültigkeit des Schnelltests beträgt 24 Stunden. Seit Mitte Mai bieten die Malteser in begründeten Fällen auch eine PCR-Testung an. Unter der Nummer 0621/58790705 sind Rückfragen möglich.