Mal wieder Zahltag

Die Panne mit dem Maschinenöl-Regen kam für das Ludwigshafener Chemieunternehmen nicht eben zu einer günstigen Zeit. Ausgerechnet in diesen Tagen, in denen an die große Katastrophe vor 100 Jahren erinnert wird, muss die BASF vielfältiges Krisenmanagement betreiben. Maschinenöl-Niederschlag, ein paar Wochen davor der Ausstoß von großen Mengen gelblicher Stickoxide, die stundenlang deutlich sichtbar über der Region hängen bleiben. Und dann geplantes – oft auch ungeplantes – Anspringen der Fackeln auf dem Werksgelände. Hat die BASF ein Sicherheitsproblem?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das hat sich Werksleiter Uwe Liebelt offenbar auch gefragt, ist aber zu der Erkenntnis gekommen: Nein. Es gibt nach der Selbsteinschätzung des Unternehmens kein systemisches Problem, kein strukturelles Defizit, das die Pannenserie begründen könnte. Dem größten Unternehmen der Region dürfte die Serie selbst extrem unangenehm sein. Klar ist: Jeder Ausstoß von Maschinenöl, Stickoxiden oder Fackelflammen sind Vorfälle, die die Menschen in der Region verunsichern, nicht zuletzt auch durch die Erfahrungen der Explosionskatastrophe, die sich ziemlich genau vor fünf Jahren im Landeshafen Nord ereignet hat.

© Manfred Rinderspacher

Allerdings ist auch klar, dass die BASF die höchsten Sicherheitsanforderungen an sich selbst stellt. Jeder Besucher bekommt noch vor einer offiziellen Begrüßung durch BASF-Mitarbeiter deutliche Hinweise zu seinem korrekten Verhalten in Sachen Sicherheit. Und klar ist auch: Das Chemieunternehmen ist kein Kinderspielplatz, sondern Hochrisiko-Gebiet. Das wissen die Menschen vor Ort. Und sie wissen auch, dass sich die Zeiten seit den 1970er und 1980er Jahren gewandelt haben, als tonnenweise Farbe über Oppau versprüht wurde.

Die BASF genießt Vertrauen, nicht nur weil sie größter Arbeitgeber, Steuerzahler und Spendengeber der Region ist, sondern eben auch, weil sie auch offener mit Pannen umgeht als noch vor Jahren und Jahrzehnten. Klare Kommunikation ist auch Kapital, das die BASF ins Gemeinwesen der Region einzahlt. Am Samstag war am Oppauer Rathaus mal wieder Zahltag.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2