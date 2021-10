„Mahlze!t LU“ startet im Herbst erneut

Ludwigshafen. Nach der Sommerpause startet das Projekt „Mahlze!t LU“ am Heinrich-Pesch-Haus wieder mit der Essensausgabe. Ab Samstag, 16. Oktober, gibt die Einrichtung eigenen Angaben nach jedes Wochenende eine warme Mahlzeit an Bedürftige aus. Die Aktion war im April 2020 während des ersten Lockdowns ins Leben gerufen worden, um bedürftigen Menschen eine Anlaufstelle zu bieten. Bis zu 100 Gäste kamen täglich – auch als andere Angebote wie Tafel oder Suppenküche längst wieder geöffnet hatten. Insgesamt 38 973 Mahlzeiten wurden bis Juli 2021 ausgegeben. Für Tobias Zimmermann SJ, Direktor des Heinrich-Pesch-Hauses, ein Hinweis auf die Notwendigkeit des Angebots, das nur durch Spenden möglich wurde. „Die Kosten für die Essensausgabe belaufen sich auf 25 000 Euro im Quartal“, sagt er.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über den Sommer machte „Mahlze!t LU“ Pause, um intern und mit weiteren Hilfsorganisationen über eine mögliche Fortsetzung zu beraten. Bei der Neuauflage wird die Essensverteilung nicht mehr unter der Woche, sondern nur noch samstags und sonntags von 12 bis 13 Uhr angeboten. „Wir glauben, dass der Bedarf am Wochenende am größten ist“, so Zimmermann. Der Start der kalten Jahreszeit sei ein guter Zeitpunkt, wieder loszulegen. jei