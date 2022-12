Männer rauben in Ludwigshafen 75-Jährige vor Haustür aus

Ludwigshafen. Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht auf Mittwoch eine 75-Jährige in Ludwigshafen vor ihrer Haustür ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, war die Ludwigshafenerin gegen 2.30 Uhr auf dem Heimweg, als sie vor ihrer Wohnung in der Rheingönheimer Straße von zwei Männern angesprochen wurde. Die beiden fragten sie nach einer Zigarette, die Seniorin verneinte. Daraufhin forderten die Männer Bargeld. Als sie auch dies ablehnte, schlug einer der Männer der Frau ins Gesicht und riss ihren Einkaufsbeutel aus der Hand. Die beiden Täter flüchteten zu Fuß in Richtung des Zedwitzparks in der Wilhelminenstraße.

Die 75-Jährige beschrieb die beiden Täter folgendermaßen: Einer der Männer war circa 1,80 Meter groß, hatte dunkle Haare und trug einen grauen Jogginganzug mit Kapuze. Der Zweite war circa 1,65 Meter groß und trug ebenfalls einen grauen Jogginganzug. Beide sollen laut der Geschädigten ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963 2773 entgegen.