Männer klauen in Ludwigshafen Smartphone von Restaurantbesucher

Ludwigshafen. Zwei Männer haben am Donnerstag einen Mann in einem Restaurant in einem Restaurant in Ludwigshafen beklaut. Wie die Polizei mitteilt, klauten die Unbekannten sein Smartphone in einem Restaurant auf dem Schillerplatz. Zuvor fragten die Diebe den 46-jährigen Restaurantbesucher nach Wechselgeld. Erst als die Männer weg waren, merkte der Mann, dass sein Smartphone fehlte.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, hatten kurzrasiertes Haar, trugen ein weißes T-Shirt und eine schwarze Kappe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 963 - 2403 bei der Polizeiwache Oggersheim zu melden.